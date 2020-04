Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Expeditie Robinson. Maar in plaats van op een onbewoond eiland, zitten de kandidaten wekenlang aan een eerder druk bewoond keukeneiland. Ze worden op de proef gesteld. Door een gebrek aan gebalanceerde voeding: de zebrakoeken zijn al eventjes op in de Colruyt en worden maar niet aangevuld. Door uitdagende opdrachten: de klassieke balansoefening waarbij de kandidaten zo lang mogelijk mentaal stabiel moeten blijven. En door onderlinge complotten: alle kandidaten spannen samen tegen de bebaarde Nederlander die niemand kent en die al drie weken onverklaarbaar in de keuken zit. Hij moet naar huis. - Mag ik u kussen? Drie mannen (uit hetzelfde gezin) roepen van een ruim aantal meters afstand complimenten naar een vrouw (ook uit dat gezin) en de winnaar mag voorzichtig naar haar zwaaien. Met handschoenen aan. Oh ja, en Bart Peeters is erbij. - Het huis. Eric Goens zit alleen thuis en stelt zichzelf kritische vragen. Zoals: waarom staan die camera's hier eigenlijk nog altijd 24 uur per dag aan? En wie is er verantwoordelijk voor de montage? En hoe zijn de kijkcijfers? - Groeten uit 2019. Een bekend, geliefd gezin neemt je mee terug naar de lang vervlogen tijden die vorig jaar zijn. Toen iedereen nog echte kleren droeg en zijn haar borstelde. Toen we binnen bleven omdat het slecht weer was of omdat we liever tv keken dan naar buiten te gaan, en niet omdat het moest. En toen we nog allemaal ongelukkig waren door andere dingen dan corona. Dagen van weleer. - Tom fietst. Maar dan enkel in zijn eigen buurt. En het zijn allemaal essentiële verplaatsingen. En hij fietst alleen. In de meeste afleveringen blijft Tom gewoon thuis, voor de zekerheid. - Blokken. Twee kandidaten gebruiken Tetris-blokken om een zo stevig en hoog mogelijke muur rond zichzelf te bouwen ter bescherming tegen andermans snot, niesdruppels en andere virusvloeistoffen, terwijl Ben Crabbé voor de drieëntachtigste keer die week My Corona inzet. - Mijn Keuken Mijn Restaurant. Voor de gelegenheid hernoemd naar Mijn Keuken Uw Enige Mogelijke Restaurantoptie Voor De Komende Weken Dus Eet Wat De Pot Schaft En Durf Vooral Niet Klagen, Ge Zou Beter Zelf Eens Leren Koken, Kevin. - Meer vrouw op straat. Ja, neem dat maar op voor later, want dat mag dus niet, hè. Dat is het hele punt. Vrouw, man, dat maakt niet uit, blijf gewoon binnen. Ook kinderen, hè? Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben. Minder iedereen op straat, is wat ik wil zeggen. - Kalmte kan u redden. Drie kwartier lang een stilstaand beeld met die woorden op, want het blijkt gewoon waar te zijn. Nu en dan een pauze nemen van op breaking news geilende nieuwssites en fatalistische postjes van verveelde buren op social media: ook dat kan u redden. En blijf uw handen wassen.