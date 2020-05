Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

- Stijlgevoel. Terwijl je voor de zwangerschap zelfs nog niet had nagedacht over de vraag of je al dan niet pro- of antistreepjeskledij bent, is de keuze nu voor jou gemaakt: ontegensprekelijk pro. Als je bovenstukken niet van een stretchy en gestreepte stof gemaakt zijn, wel, dan worden ze niet gemaakt in zwangerschapspasvormen en pas je er simpelweg niet in. Maar wat meer is: je zou het zelfs niet willen. Want je hebt eindelijk gevonden waar je al zo lang naar op zoek was: een materiaal dat je buik, borsten en bovenarmen er nog groter doet uitzien. - Vriendschappen. Nu je zelf zwanger bent, kun je alleen maar bevriend zijn met mensen die ook een kind verwachten of er al hebben. Dat wist je niet op voorhand, maar je kinderloze vrienden hebben je er subtiel op gewezen door abrupt en onaangekondigd nooit meer iets van zich te laten horen. Ze weten natuurlijk dat er zich een shift in je interesseveld heeft plaatsgevonden, waardoor mogelijke gespreksonderwerpen met jou van 'zowat van alles' naar 'uitsluitend kind- en zwangerschapsgerelateerde updates' veranderd zijn. Wat zijn ze toch zorgzaam. Wordt leuk om hen over achttien jaar terug te zien. - Emoties. Elke emotie die je nu hebt, valt te herleiden tot je zwangerschap. Ben je kwaad omdat iemand je iets onrechtvaardigs aandoet dat je terecht kwaad maakt? Hormonen. Word je triest als je een verschrikkelijk verhaal over verwaarloosde kinderen hoort? Hormonen. Heeft je man iets verkeerds gedaan en spreek je hem daarop aan? Hormonen. Bitches be loco!- Smaakpapillen. Vanille-ijs met augurken? Heel vies en heel zeker een urban legend. Je hebt rare cravings, tuurlijk, maar die zijn toch net wat anders. Jij verlangt deze dagen naar iets dat met toegeknepen ogen van uiterlijk (en van ver) lijkt op witte wijn, maar dat smaakt naar een fles azijn die je nog van je vorige appartement mee verhuisd hebt en die eigenlijk al vervallen is in 2013, waar op artisanale wijze vijf uur lang met een beschimmelde citroen in gesopt is. - Zelfstandigheid. Vroeger, toen je dus nog niet zwanger was, leken de meeste mensen in je omgeving ervan uit te gaan dat je voor jezelf kon beslissen wat je at, dronk en op je gezicht smeerde. Maar nu je zwanger bent, ziet iedereen gelukkig in dat je daar helemaal niet toe in staat bent. Want als je familie, vrienden of volslagen vreemden je niet zouden zeggen of wat je doet wel juist is, en of je al dan niet lavendelbadschuim in je bad mag gieten, hoe zou je het dan in godsnaam moeten weten? Hou die mensen dicht bij je, want je zult ze zeker nog nodig hebben wanneer je tachtig verschillende meningen zoekt over borstvoeding.