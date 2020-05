Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

@iedereen: Nieuwe, lastminute-ideeën mogen nog altijd aangebracht worden; het liefst heel originele. Iets met favoriete boeken of Netflix-reeksen van BV's of zo? Dat is dan ineens wat te zottekes, misschien. Soit, denk er eens over na.

...

@iedereen: Nieuwe, lastminute-ideeën mogen nog altijd aangebracht worden; het liefst heel originele. Iets met favoriete boeken of Netflix-reeksen van BV's of zo? Dat is dan ineens wat te zottekes, misschien. Soit, denk er eens over na. @Charlotte: Er is ergens in Vlaanderen een jonge vrouw die dingen gedaan heeft. Muziek geschreven of gezongen of misschien iets uitgevonden? Zoek het nog uit in je research, maar vraag haar zeker of het niet moeilijk is om haar carrière te combineren met haar kinderen. Heeft ze wel kinderen? Als ze er nog geen heeft, vraag haar dan wat er gaat gebeuren met haar carrière wanneer ze onvermijdelijk aan kinderen begint en of ze zich dan niet schuldig voelt (jaja, 'zou voelen') als ze die kinderen achterlaat om optredens (of laboratoriumonderzoeken?) te gaan doen. Kan iemand van de styling ook al de nepbontwikkelsjaal (en niks anders) klaarleggen voor de fotoshoot? Thanks. @Stef of @Pieter 1: Er is gisteren ruzie uitgebroken tussen twee twitteraars (neem even je tijd om die nooit eerder gehoorde informatie te verwerken), en daar gaan we verslag van uitbrengen. Nee, je hoeft geen contact op te nemen met de twitteraars, of uit te leggen wie ze zijn; we zullen gewoon een screenshot nemen van de tweets en dan diezelfde twee tweets parafraseren in een vijftal alinea's. (Kan een van jullie mij de toetsencombinatie voor screenshots op Mac nog eens op mail zetten? Die is nu toch onnodig moeilijk, of niet?) En diep anders nog wat oude, contextloze tweets van een van beide partijen op, zodat de lezers makkelijker een kant kunnen kiezen in dit verhaal waar ze niks mee te maken (willen) hebben. @(tbd): Mia Doornaert. Iemand vrijwilliger? (En ik bedoel letterlijk vrijwilliger, want er is geen budget.) @Pieter 2: Zoek twee oude mannen die samen in gesprek gaan over wat #MeToo voor hen betekend heeft. De vrouwen zijn er al eventjes over uitgepraat. (Heeft iemand de vrouwen al proberen vast te krijgen? Die namen niet op, zeker? Classic.) En er zijn zo veel mannen die graag praten. En beter praten, ook, dan de gemiddelde vrouw. Luider, duidelijker, leerkrachteriger. Weet je, begin met de oudste twee van de lijst, dan hebben we nog zeker hun mening hierover voor ze er niet meer zijn. Want als die doodgaan, gaan de mensen zich vanzelfsprekend afvragen: ja maar, wat vonden die tot driemaal toe van seksueel misbruik beschuldigde man en zijn kameraad nu eigenlijk zélf van heel het #MeToo-verhaal? (Probeer 'heel het #MeToo-verhaal' zo vaak mogelijk in het artikel te verwerken.) Wat voor impact had dat op hun leven? Dat moet voor die mannen toch ook niet gemakkelijk geweest zijn, om redenen waar ik nu niet direct opkom, maar die ze je zeker graag op een uitleggerig toontje vertellen. Interview mag zeventien bladzijden lang zijn.