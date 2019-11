Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: je gsm-gebruik.

Trilde je gsm nu net? Het voelde wel zo, maar dit is nu niet bepaald de plaats of tijd om met social media bezig te zijn. Hij trilt opnieuw. De mensen kijken al om. En opnieuw. Een duidelijke vibratie in 'lang-lang-kort'-sequentie. Je weet het wel zeker, de wereld heeft je nodig. Een snelle blik werpen mag toch? Twitter openen heeft nog nooit iemand pijn gedaan. En een livestreampje de openbaarheid insturen: onschadelijk. Trouwens, oma zou het zelf zo gewild hebben. #begrafenis #rip

...