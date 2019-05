Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: voorzorgsmaatregelen voor vrouwen.

- Draag geen korte rokjes. Of strakke broeken. Of diepe decolletés. Of topjes met blote buik. Of zomerjurken. Of sportkledij. Of hakken. Of make-up. Of een hoge staart. Wil je veilig zijn? Knip dan twee ooggaten in een laken, gooi het over je hoofd, en vertrek. Kies voor alle zekerheid een lelijk laken. Bloemenprints kunnen uitdagend overkomen.

