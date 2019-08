Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: gepersonaliseerde reclame.

Hey, elke vrouw boven de 23 die soms foto's van bevriende baby's liket: wij van Duivels Baby-Bedrijf vinden dat het stilaan tijd is dat ook jij eraan begint. Daarom laten we je een reclamefilmpje van onze zwangerschapstest zien voor élke YouTube-video die jij aanklikt. Want de enige reden dat je nu nog niet zwanger bent, is dat je niet de juiste zwangerschapstest hebt. Ja, zulke dingen weten wij.

...