Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: excuses van een millennial.

Sorry dat ik vorige week dinsdag een vegetarische curry bestelde terwijl het buiten zo hard regende, heel goed wetend dat jij dan in dat hondenweer op je fiets moest kruipen voor mij. Sorry dat je aan het Indisch restaurant buiten moest wachten en dat een PostNL-bestelwagen vlak voor je in een plas reed waardoor alles behalve mijn curry nat en vuil was. Ook sorry dat ik je geen fooi gaf, ik snap nog altijd niet goed hoe dat moet in de bestelapp. Sorry dat ik nog nooit heb opgezocht hoe dat moet. Ik had heel veel honger en echt gee...