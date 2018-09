Leuvense SP.A-CD&V-meerderheid verliest zwaar in peiling

De Leuvense SP.A-CD&V-meerderheid verliest zwaar in een peiling die Het Nieuwsblad uitvoerde. SP.A haalt nog 24,9 procent van de stemmen, een verlies van 6,5 procent. CD&V ziet haar aandeel verminderen met 7,7 procent en houdt 10,8 procent over. Groen lijkt in Leuven de grote winnaar van de verkiezingen te gaan worden met 23,6 procent van de stemmen.