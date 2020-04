Defensie heeft al bijstand geboden in rusthuizen die getroffen zijn door het coronavirus in Jette en Lustin en houdt zich ter beschikking om elders tussen te komen. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) woensdag verklaard in de Kamer.

Goffin maakte tijdens een virtuele vergadering een balans op van de maatregelen binnen zijn departement en van de - veelal punctuele - steun die het leger tot nu toe heeft geboden tijdens de coronacrisis. Hij benadrukt dat Defensie beschikbaar is om meer te doen indien daar vragen toe zijn vanuit het federale niveau of uit de regio's.

Volgens een militaire woordvoerder is er medisch personeel van het leger sinds dinsdag aanwezig in het private rusthuis Archambeau in Jette om er het personeelstekort op te vangen door de pandemie. 'Ik heb nog maar tien personeelsleden (op 50) ter beschikking. Daarbij komen zeven overlijdens als gevolg van corona sinds het begin van de crisis, drie bevestigde gevallen en dertien verdachte gevallen' op 81 bewoners, legde de directrice het rusthuis uit op de RTBF.

Volgens de legerwoordvoerder gaat het leger vanaf vrijdag aan de slag in de instelling in Lustin.

