De ­federale regering komt terug op haar beslissing om het leger op 8 oktober weg te trekken uit de getroffen gebieden. Binnenlandse Zaken, dat de federale hulpacties coördineert, heeft daarover een akkoord met de minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg woensdag.

Het leger zal 'zo lang als nodig of gewenst is op het terrein aanwezig blijven'. Het kabinet-Dedonder bevestigt die beslissing: 'We zijn en blijven aanwezig met onze 200 mensen.'

Het Rode Kruis voorziet dagelijks in 5.500 warme maaltijden, en sinds maandag komen daar, via een overheidscontract, 7.000 maaltijden bij van een privébedrijf. Dat is bijna een verzesvoudiging in vergelijking met de 1.200 maaltijden die het leger eerder in zijn veldkeukens bereidde.

Het leger blijft wel nodig om die maaltijden tot bij de getroffen bewoners te krijgen. Zonder militaire hulp voor de bedeling kunnen we het niet redden, zegt het Rode Kruis. 'Daarnaast blijven onze veldkeukens stand-by om extra maaltijden te bereiden als het nodig is', zegt het kabinet-Dedonder

