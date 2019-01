Legale cannabiswinkel geopend in Roeselare: 'Zes jaar geleden was dit in Vlaanderen overal taboe'

In De Farmerie bieden Floris Verschuere (27) en Florence Peel (29) CBD-producten aan. CBD is een van de twee hoofdbestanddelen van cannabis. Van THC, dat andere bestanddeel word je high, CBD blijkt bij heel wat mensen een positieve werking te hebben. Sommige gebruikers worden er rustig van, anderen hebben na gebruik minder last van spierpijn.Cannabis verkopen die minder dan 0,2 procent THC bevat, is volgens de Europese regelgeving ook toegelaten. De Belgische wet plaatst CBD echter in een juridisch grijze zone.

In De Farmerie, waarvoor de twintigers toelating kregen van de stad, kunnen klanten veel meer kopen dan enkel producten om te roken.

'We merken dat er heel wat mensen toch stoppen aan onze etalage. Nee, we zijn niet bang van negatieve reacties. We zijn overtuigd van de positieve invloed die onze producten kunnen hebben. Voor heel wat mensen is de wereld van cannabisproducten onbekend, daarom staan we hier om hun vragen te beantwoorden.' Aldus nog de eigenaars van De Farmerie aan Krant van West-Vlaanderen.

Eerder was er in Mechelen ook al geprobeerd een dergelijke winkel te openen, maar dat lukte niet. Burgemeester Bart Somers liet de winkel namelijk verzegelen voor die ook maar kon openen. In andere steden zijn er ook al gelijkaardige winkels open, zoals in Luik en Brussel.