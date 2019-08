'Leerlingen uit meerderheid Vlaamse gemeenten stapten in klimaatmarsen'

In de meerderheid van de Vlaamse en Brusselse gemeenten participeerden in januari en februari meerdere leerlingen uit het Nederlandstalige leerplichtonderwijs een of meerdere keren aan de klimaatmarsen op donderdag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) in een antwoord op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA).

Klimaatmars in Brussel op 21 februari