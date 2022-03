Vlaams minister-president Jan Jambon dringt bij de federale regering aan op een 'dwingender richtlijnenkader' over hoe de OCMW's moeten omgaan met het leefloon voor Oekraïense vluchtelingen. Dat heeft Jambon zondag gezegd in De Zevende Dag.

Er wordt al een week druk gediscussieerd over het recht op leefloon voor Oekraïense vluchtelingen. Door hun beschermd statuut kunnen de betrokken vluchtelingen aanspraak maken op financiële ondersteuning in de vorm van een leefloon.

Eerder deze week liet federaal minister van Sociale Integratie en Armoedebetrijding Karine Lalieux (PS) verstaan dat het aan de OCMW's is om te bepalen welke en hoeveel steun een vluchteling krijgt. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon schuift de federale regering de kwestie daarmee te gemakkelijk door naar de lokale besturen. Hij dringt daarom aan op een 'dwingender richtlijnenkader' waarop de OCMW's zich zouden kunnen baseren. 'Ik hoop dat er een beter richtlijnenkader komt voor de OCMW's', aldus Jambon in De Zevende Dag.

Maar volgens de burgemeester van Bree, Liesbeth Van der Auwera (CD&V), en Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit), bestaat dat kader al en moeten de OCMW's vooral helder communiceren. 'Men doet net alsof we voor het eerst moeten omgaan met vluchtelingen', aldus Van der Auwera. 'Die vluchtelingen zijn er intussen al tien dagen. Het kader bestaat al en is duidelijk', zegt de CD&V-burgemeester.

