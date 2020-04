Afgelopen weekend werd in ons land voor het eerst een 5G-zendmast in brand gestoken. De daders geloven mogelijk dat de technologie het coronavirus verspreidt. 'Er is geen reden tot paniek', schrijft Michael Freilich , die telecom opvolgt in het federaal parlement. Hij vreest dat complotdenken ons land kan opzadelen met een technologische achterstand.

Het telecomlandschap is in volle beweging. Recent lanceerde Proximus zijn eigen 5G-netwerk. Daarnaast waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur Ronald Gidwitz de Belgische overheid en bevolking voor een buitenmatige invloed van China op cruciale domeinen van onze samenleving indien we voor het Chinese Huawei kiezen om 5G uit te rollen.

Het debat over onze technologische toekomst is hiermee geopend. En maar goed ook, want we praten steeds over de economische achterstand met buurlanden, maar het is ook tijd dat we praten over de technologische achterstand.

Complot

Sinds de uitbraak van Covid-19 in Wuhan zoeken complotdenkers noest naar een mogelijke link tussen de ziekte en 5G-zendmasten. Ze gaan ervan uit dat de 5G-straling de symptomen van Covid-19 verergeren. Daarom zou er in bepaalde regio's van de wereld, zoals in het Italiaanse Lombardije, een hoger dodental zijn dan op andere plaatsen. En dankzij een huisarts uit het Antwerpse haalden de complotdenkers hun gelijk.

Laten we geen technologische achterstand oplopen omwille van coronacomplottheorieën.

In een interview met Het Laatste Nieuws van 22 januari bracht de arts Covid-19 in verband met 5G. Het interview, dat na een tijdje offline werd gehaald, werd opgepikt in het buitenland en voedde de theorie van complotdenkers. Die laatsten zaten niet stil en staken in het Verenigd Koninkrijk en Nederland al meer dan 20 zendmasten in brand.

Nochtans is er geen enkele wetenschappelijke grond om deze buitenissige theorie te geloven. Integendeel, meerdere wetenschappers hebben reeds verklaard dat radiogolven die door 5G-zendmasten worden verspreid niet sterk genoeg zijn om een merkbaar effect te hebben op de mens. Dus neen: 5G zuigt de zuurstof niet uit je longen als je Covid-19 hebt.

4.5G van Proximus

Met veel toeters en bellen lanceerde Proximus op 1 april een lightversie van 5G in verschillende steden en gemeenten in het land. Via een abonnement kunnen gebruikers genieten van mobiel internet met mogelijke snelheidsverbeteringen tot 30 procent. Proximus maakt hiervoor gebruik van de bestaande 4G-infrastructuur en werkt binnen de bestaande spectrumbanden.

Maar nog geen twee weken later schakelde Proximus het nieuwe netwerk in sommige steden en gemeenten uit na protest van lokale besturen. Alleen het Waalse Ottignies-Louvain-la-Neuve uitte zich in de pers als tegenstander. Zo zou de geemente niet geraadpleegd zijn geweest door Proximus: ze maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico's en ze vond de timing ook bijzonder jammer. Het is best merkwaardig dat Ottignies-Louvain-la-Neuve, waar meerdere grote technologische industrieparken huizen, zich hiermee een kogel in eigen voet schiet.

Er is geen reden om in paniek te raken om 5G.

Op de aandeelhoudersvergadering van Proximus verdedigde voorzitter Stefaan De Clerck de uitrol van het project en verklaarde hij dat de stralingsnorm mee wordt bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek.

Het gaat bovendien niet om echte 5G, want er zijn in België nog geen 5G-licenties geveild (dus brand geen zendmasten af aub). Die zullen pas worden geveild als er een nieuwe regering is gevormd. Ooit dus. Al dat getreuzel is nefast voor onze economie. De technologische achterstand die België zichzelf, haar burgers en bedrijven hiermee aandoet heeft ook een grote economische kost.

Straling

Het is goed dat het debat over stralingsnormen wordt gevoerd in België en dat burgers, actiegroepen, bedrijven en overheden daar kritisch bij nadenken. Maar ze mogen zich niet laten meeslepen door alle heisa en verschillende complottheorieën. Verschillende landen over heel de wereld hebben reeds 5G uitgerold (onder anderen Zuid-Korea, Roemenië en Australië). En tot op heden zijn er geen gevallen bekend van menselijke mutaties die hebben plaatsgevonden door 5G.

Corona mag geen excuus zijn om een debat op de lange baan te schuiven.

De stralingsnorm in ons land ligt sowieso al een pak lager dan in onze buurlanden, heeft ook toezichthouder BIPT al aangegeven. Desondanks is het vooral de Brusselse regering die stokken in de wielen blijft steken met absurde eisen over het stralingsniveau, waardoor 5G de facto onmogelijk kan worden uitgerold.

Ik roep daarom op tot een objectief debat over 5G. De Europese richtlijnen over de veiligheid van het toekomstig netwerk zijn een goede stap in de juiste richting. Knopen moeten binnenkort worden doorgehakt, zonder inmenging van nare theorieën en gebaseerd op wetenschappelijke feiten en adviezen van onze veiligheidsdiensten.

Alleen zo kunnen we de technologische achterstand met onze buurlanden wegwerken. Corona mag geen excuus zijn om dit op de lange baan te schuiven. Laten we er samen werk van maken.

