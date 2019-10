Er komt een nieuw preventieplan voedselverlies voor de periode 2021-2025. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in de commissie landbouw geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) .

De vorige Vlaamse regering had al een actieplan op poten gezet om het voedselverlies in Vlaanderen terug te dringen. De zogenaamde ketenroadmap Voedselverlies moet het voedselverlies in Vlaanderen tegen 2020 met 15 procent helpen terugdringen. De overheid doet dat in samenwerking met onder meer de Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen en Horeca Vlaanderen. In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD) zei minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) woensdag dat er een nieuw plan komt voor de volgende periode tussen 2021-2025.

Volgens de CD&V-minister blijft het voedselverlies in Vlaanderen al bij al beperkt. Het relatieve verlies in de visserij bedraagt 6 procent, in de retail gaat het om 2,6 procent, in de voedingsindustrie om 1,3 procent, bij de veilingen om 0,9 procent en in huishoudens om 8 procent. 'Vooral in de visserij zien we een duidelijke daling omdat de focus meer ligt op het selectief vissen en het vermijden van ongewenste vangsten', aldus minister Crevits. Volgens minister Crevits zijn de voorbereidingen voor het nieuwe actieplan al opgestart. De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze het voedselverlies tegen 2030 wil halveren. 'We streven naar een volledig circulaire economie, ook in de agrovoedingsketen. Een ambitieuze aanpak van de voedselverliezen is daarin een belangrijke pijler', aldus minister Crevits.