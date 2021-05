Parlementsleden van Open VLD moeten hun plaats op de lijst straks echt verdienen.

Voorzitter Egbert Lachaert voert voor hen een evaluatiesysteem in. Wanneer ze daarbij door de mand vallen, moeten ze in 2024 op de lijst plaatsmaken voor nieuw talent. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

Lachaert wil zijn politiek personeel veel meer opleiden en begeleiden. En daar hoort volgens hem ook een evaluatie bij. 'Een goed parlementslid moet bepaalde talenten hebben. Als blijkt dat je het niet goed hebt gedaan en er staat nieuw talent klaar met potentieel, dan zal er plaats moeten worden gemaakt', waarschuwt Lachaert.

De plannen zijn intern al bekendgemaakt. De evaluatie past in een breder rekruteringsplan voor politiek personeel. De liberalen maken immers ook werk van een talentenacademie waarmee jongeren van binnen en buiten de partij zullen worden klaargestoomd voor het grote werk.

