Egbert Lachaert is terug van nooit echt weggeweest. In een interview met De Zondag legt de Open VLD-voorzitter een opvallende voorwaarde op tafel voor de kernuitstap en de fiscale hervorming.

De dramatische peilingen hebben de belaagde Open VLD-voorzitter niet knock-out geslagen. Hij heeft van de vakantie gebruik gemaakt om zijn conditie aan te scherpen. Elke dag zeven kilometer lopen, dat helpt. Hij heeft ook een lief gevonden. Dat helpt ook. Zijn voornemen voor het nieuwe jaar is politiek: meer op de voorgrond treden. 'Ik wil niet actiever worden in de zin van schieten op de regering of reageren op de rel van de dag. Ik wil wel meer mijn stempel drukken op het ideologisch debat.'

En of hij dit doet. Open VLD was eerst tegen een kernuitstap, dan wisselde de partij positie en wil de huidige generatie kerncentrales niet langer openhouden. Hij ziet echter toekomstmuziek in hernieuwbare energie en moderne kernenergie. Dan moet de wet op de kernenergie wel aangepast worden. 'Ja, of een nieuwe wet maken', zegt Lachaert en slaat tijdens het interview me De Zondag met zijn vuist op tafel. 'Dat is onze voorwaarde. Vandaag verbiedt de wet de bouw van een nieuwe kerncentrale. Dat is niet ernstig.'

Komen ook aan bod in het interview: de veroordeling van Jeff Hoeyberghs, de vernederingen van N-VA en de trui van Conner Rousseau.

