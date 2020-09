Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft zich dinsdagochtend 8 september laten testen op het coronavirus en heeft deze namiddag vernomen dat hij positief is. Hij gaat onmiddellijk 14 dagen in quarantaine.

Lachaert blijft de federale onderhandelingen als preformateur wel opvolgen via videoverbinding.

Partijvoorzitter Lachaert heeft zich dinsdagmorgen laten testen op Covid-19 en vernam in de loop van de namiddag dat hij positief is. 'Hij gaat onmiddellijk veertien dagen in quarantaine', luidt het.

Wel zal Lachaert zijn rol als preformateur blijven opnemen, samen met SP.A-voorzitter Conner Rousseau. Dat zal gebeuren via videoverbinding. Als partijvoorzitter laat Lachaert zich vervangen door ondervoorzitter Alexander De Croo.

Bij SP.A valt te horen dat Rousseau zich al heeft laten testen en negatief bleek. CD&V-voorzitter Joachim Coens en Groen-voorzitster Meyrem Almaci laten zich vandaag/dinsdag nog testen.

Er vinden geen formatievergaderingen plaats tot de resultaten bekend zijn van de coronatests bij de voorzitters en onderhandelaars van de zogenaamde Vivaldi-partijen. Dat meldt de woordvoerder van Open Vld dinsdag via twitter. Eens bekend is wie besmet is, kunnen eventuele vervangers aantreden.

Het is dus nog afwachten wanneer socialisten, liberalen, groenen en CD&V de draad van de gesprekken weer kunnen oppikken.

Eerder op de dag was er wel een korte vergadering van preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau met de voorzitters van de betrokken partijen. Die ging over de werkmethode. Nadien raakte dus bekend dat Lachaert positief heeft getest op het coronavirus.

Ook koning laat zich testen

Koning Filip zal zich laten testen op het coronavirus, nu Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert een positieve coronatest heeft afgelegd. Dat is bij het paleis vernomen. Lachaert bracht afgelopen vrijdag verslag uit bij de koning over zijn werkzaamheden in het kader van de regeringsvorming.

Bij audiënties worden de afstandsregels steeds gerespecteerd, valt te horen. Het ziet er dus naar uit dat de koning zich eerder uit voorzorg laat testen.

Ten laatste volgende vrijdag moet Lachaert samen met SP.A-voorzitter en co-preformateur Conner Rousseau opnieuw verslag uitbrengen bij de koning. Het is nog niet duidelijk hoe die audiëntie zal verlopen.

