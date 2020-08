Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zal in eerste instantie proberen een federale vierseizoenscoalitie met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten op poten te zetten. De optie "wordt momenteel onderzocht", klinkt het bij Open Vld.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert brengt morgen/vrijdag rond 11 uur verslag uit van zijn opdracht bij de koning. De Open Vld-voorzitter begon eerder deze maand met een 'open vizier', maar kiest er nu voor om in eerste instantie een federale Vivaldi-coalitie te proberen. Dat heeft hij N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk gemaakt tijdens een gesprek, wordt bevestigd in kringen rond de onderhandelaars.

Bij Open Vld klinkt het officieel dat 'de piste Vivaldi momenteel wordt onderzocht'. 'Er wordt met partijen van goede wil gesproken om te onderzoeken of deze piste levensvatbaar is'. Als blijkt dat Vivaldi niet werkt, 'staan nog altijd andere pistes open', klinkt het.

Sp.a, Groen maar vooral CD&V, de andere Vlaamse partijen die deel uit zouden maken van een Vivaldi, vragen al langer een duidelijke keuze van de liberaal. Zonder christendemocraten heeft de vierseizoenscoalitie een erg nipte meerderheid, maar CD&V liet eerder al weten niet zomaar mee te willen stappen in een progressief paars-groen verhaal en legde een aantal eisen op tafel. Bovendien zat de schrik erin om de Vlaamse coalitiepartner N-VA te laten vallen en zo een breuk te veroorzaken binnen de Vlaamse ploeg. Het valt nog af te wachten of Joachim Coens en co. de sprong willen wagen.

Maar zelfs met groen licht bij CD&V is Vivaldi er nog lang niet. Een vergadering met de socialisten donderdagmiddag zou niet goed verlopen zijn, valt te horen in de entourage van de onderhandelaars. Het socialistische eisenpakket, met bijvoorbeeld een vermogenswinstbelasting, ligt moeilijk, valt te horen. 'De deal blauw-rood is net als onder paars-geel een heel moeilijke om te sluiten'. Met de groenen verlopen de gesprekken naar verluidt constructief.

Lachaert smijt de deur naar paars-geel - mét N-VA - voorlopig dus niet helemaal dicht. De lijnen tussen Lachaert en zijn N-VA-collega De Wever zijn alvast hersteld, valt te horen bij beide partijen. De relaties waren onderkoeld geraakt nadat De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette tijdens hun preformateursopdracht er niet in waren geslaagd Open Vld los te weken van MR. Bij socialisten en groenen blijft het voorlopig stil, al bevestigen bronnen binnen Groen wel dat de partij intussen teksten te zien heeft gekregen. Maar 'het is aan mijnheer Lachaert om te kiezen welke formule'.

De Franstalige humanisten van cdH - goed voor 5 Kamerzetels - zouden naar eigen zeggen dan weer niet meer betrokken zijn in de gesprekken. De laatste uitnodiging dateert volgens de partij van vorige week donderdag.

