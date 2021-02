Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert roept Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi op snel "transparantie en duidelijkheid" te brengen over de berichten over mogelijk misbruik van subsidies bij de vzw Let's Go Urban. "Als partij kunnen we niet verder met iemand die geen duidelijkheid verschaft", zei Lachaert woensdag in De Ochtend op Radio 1.

Een week nadat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi in opspraak is gekomen voor mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let's Go Urban, kwam de Antwerpse liberale dinsdag in een nieuwe storm terecht. Zo bleek dat ze bij haar overstap naar de politiek een bedrag van 50.000 euro zou hebben gekregen voor haar campagne. Dat bericht leidde dinsdag tot geprikkelde interne reacties. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft begrip voor die reacties van militanten en partijleden. 'Ik begrijp die reacties aan de basis van de partij', zegt Lachaert. Het gaat volgens hem om militanten die vaak al lang actief zijn en 'hun eigen spaarcenten in hun campagne moeten steken'.

Maar de Open VLD-voorzitter vraagt ook de kwestie 'in perspectief' te plaatsen. Hij legt uit waarom zijn voorganger, Gwendolyn Rutten, de 'investering' in El Kaouakibi heeft gedaan. 'Het gaat om iemand uit de grootste kieskring (Antwerpen) waar de liberalen het al niet gemakkelijk hebben en om iemand met een uniek profiel van wie werd geoordeeld dat ze een meerwaarde kon zijn voor de partij', legt Lachaert uit. Toch wil de Open VLD-voorzitter 'lessen trekken' uit dit verhaal.

Wat de berichten rond Let's Go Urban betreft, zegt Lachaert dat 'iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is' en dat het gerecht zijn werk moet doen. Maar tegelijk dringt de Open VLD-voorzitter aan op meer duidelijkheid van El Kaouakibi zelf. Zij moet ook aan de partij dringend meer 'tekst en uitleg' geven. Volgens Lachaert krijgt de partij voorlopig 'bitter weinig informatie'. 'Als partij kunnen we niet verder met iemand die geen duidelijkheid verschaft', klinkt het scherp. Lachaert zou binnenkort wel een gesprek hebben met El Kaouakibi zelf. 'Dan zal ik als partijvoorzitter actie ondernemen naargelang de informatie die ik krijg'.

