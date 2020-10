In de eerste helft van deze week voerden de laboratoria iets minder coronatests uit dan in dezelfde periode vorige week.

Meer dan 200.000. Zoveel PCR-tests werden tussen maandag en woensdag al afgenomen en verwerkt door de Belgische laboratoria. Goed voor een gemiddelde van zo'n 67.100 coronatests per dag. Het aantal ligt echter lager dan diezelfde periode vorige week. Toen ging het om in totaal ruim 219.000 tests, of 73.000 per dag. Volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), dat de cijfers verwerkt, is er een duidelijke verklaring voor de lichte daling van het aantal tests in de eerste helft van deze week: de gewijzigde teststrategie. Sinds vorige week worden hoogrisicocontacten zonder symptomen immers niet meer getest, maar louter gevraagd om in quarantaine te gaan. De nieuwe teststrategie geldt ten vroegste tot 15 november.Het Riziv noemt de evolutie van de cijfers geheel volgens de verwachtingen. 'Ongeveer 50 procent van de testen gebeurde vóór 21 oktober bij asymptomatische personen. Indien men een grote groep van deze asymptomatische mensen met hoog-risico schrapt uit de testrichtlijnen, is het logisch dat er ook minder testen gebeuren.'De lichte daling valt op in een week waarin de situatie in de ziekenhuizen dramatische vormen aanneemt. Testing is een cruciaal onderdeel van het indijken en bestrijden van de epidemie. Voormalig bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) had in de zomer aangekondigd dat ons land tegen oktober 90.000 tests per dag zou kunnen uitvoeren. Dat werd niet gehaald.Vorige week gaf premier Alexander De Croo (Open VLD) aan dat het de bedoeling blijft om uit te breiden naar 90.000 à 100.000 tests per dag. Een concrete timing plakte de liberaal er niet op. De Croo maakte wel wat kanttekeningen. 'Wij stellen vast dat er op de wereldmarkt van de aanbieders van tests een enorme druk is op reagentia en op materiaal', klonk het. Daarnaast stipte de eerste minister aan dat ook de labo's zelf onder druk staan.Het Riziv benadrukt wel dat er woensdag alleen al 82.000 testen zijn uitgevoerd, 'voornamelijk voor symptomatische personen en clusteronderzoeken'. Het instituut verwijst bovendien naar een recent advies van de Europese Commissie. Daarin staat dat lidstaten waar de testcapaciteit onder druk komt te staan voorrang moeten verlenen aan patiënten mét symptomen. Een bevestiging van het nut van de nieuwe teststrategie, klinkt het bij het Riziv.