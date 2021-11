Het snel stijgende aantal coronabesmettingen zorgt voor problemen bij veel laboratoria die de tests moeten onderzoeken. Een aantal kan de stroom niet meer aan en moet de hulp inroepen van het federale testplatform, waarvoor acht universiteiten instaan.

Alleen zitten die vaak ook op hun tandvlees, schrijft De Morgen.

Hierdoor moeten mensen die een test hebben ondergaan, langer wachten op het resultaat.

'In bepaalde regio's is het systeem aan het kapseizen', zegt Herman Goossens, directeur van het laboratorium in het UZ Antwerpen, in de krant. 'In de provincie Antwerpen kan een aantal laboratoria al niet meer volgen.'

Ook Le Soir bericht over het dreigend tekort aan testcapaciteit. Deze krant meldt dat de totale testcapiteit voor het land op 125.000 tests per dag wordt geschat. Op 18 november werden er 110.000 tests naar labo's gestuurd. 'De marge wordt heel klein', geeft Karine Moykens, de verantwoordelijke voor het testen, aan Le Soir toe.

Maar er zijn ook andere problemen.

Financiering teruggeschroefd

Heel wat labo's kloppen aan bij de federale testcentra, meldt dan weer De Morgen, maar die hebben onlangs een aanzienlijk deel van hun maandelijkse financiering verloren. De regering schroefde de toelage terug, omdat de labo's het minimum van 2.000 tests per dag niet haalden.

Die beslissing kwam veel te vroeg, vindt Bruno Verhasselt van het UZ Gent. 'De kritiek over zogezegde "geldverspilling" bij het federaal testplatform is nu wel achterhaald door de feiten', zegt hij in De Morgen.

Als de laboratoria op een gegeven punt het aantal tests niet meer aankunnen, dan kan de overheid volgens Goossens nog een beroep doen op grote bedrijven zoals Eurofins. Maar die zouden veel geld kosten. Een andere optie is om het testbeleid aan te passen en minder te testen. 'Maar dan varen we eigenlijk blind.'

