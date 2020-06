'Digitalisering zal essentieel zijn in de economische relance na corona, en daarom moeten we inzetten op de snelle uitrol van 5G in Vlaanderen', schrijft Andries Gryffroy op de wereldwijde actiedag tegen 5G.

Als we de broodnodige digitale investeringen op de lange baan blijven schuiven, zal België steeds minder aantrekkelijk worden voor (buitenlandse) investeerders. We moeten daarom werk maken van een kwaliteitsvolle technologisce infrastructuur. Eén van deze broodnodige investeringen vandaag de dag is ongetwijfeld de uitrol van 5G-technologie. 5G is het nieuwe supersnelle mobiele internet dat het mogelijk maakt om zowel onze economie als maatschappij efficiënter te organiseren. Het heeft niet alleen voordelen voor bedrijven, maar ook voor overheden en burgers.

Laat desinformatie over 5G geen rem zetten op Vlaamse innovatie.

Zo kan 5G in de gezondheidszorg een grote vooruitgang betekenen. Met behulp van de nieuwste technologie kan er bijvoorbeeld een betere eerstehulpzorg worden verleend aan de patiënt door het realtime connecteren van paramedici in een ziekenwagen en artsen in het ziekenhuis. In de energiesector zou men dankzij 5G kunnen zorgen voor realtime beheer van een slim elektriciteitsnet, waardoor een overbelasting van het elektriciteitsnet kan worden vermeden. Overheden kunnen daarenboven van 5G gebruik maken om van hun stad een echte smart city te maken.

Toch wordt deze technologie niet overal positief onthaald. Ophef en consternatie, vooral in Wallonië dan, na de aankondiging dat telecomoperator Proximus zou starten met de uitrol van 5G in enkele Belgische steden en gemeenten. De reden? 5G zou schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en biodiversiteit. Verder onderzoek is volgens de Waalse politici nodig alvorens werk kan worden gemaakt van de uitrol. In het Waals en Brussels Parlement diende oppositiepartij cdH een voorstel van resolutie in met de vraag om de technologie te onderzoeken op enkele vlakken, alvorens ze uit te rollen. Er is echter al heel veel onderzoek gebeurd, dus dergelijke vertragingsmaneuvers is nu echt het laatste wat we nodig hebben. In De Kamer circuleerde zelfs een voorstel van Groen en Ecolo om toekenningsplannen van voorlopige 5G gebruiksrechten te onderbreken en uit te stellen. Uitstel of afstel? Alleszins bijna de boot gemist.

We mogen natuurlijk niet blind zijn voor eventuele risico's. Maar het gebruik van elektromagnetische frequenties voor mobiele communicatie, waaronder dus ook 5G, is geen nieuw fenomeen. Al jaren wordt er hiernaar onderzoek gevoerd en tot op heden is er geen enkele concrete aanwijzing dat de effecten ervan schadelijk zouden zijn voor de gezondheid of omgeving. Jammer genoeg vindt de rationele, wetenschappelijke argumentatie minder gehoor dan de ongefundeerde meningen van actiegroepen. Zoals de wereldwijde Stop5G actiegroep die deze wetenschappelijke studies naast zich neerlegt. Ze blijven hameren op de schadelijkheid van 5G. In Nederland spanden ze zelfs een rechtszaak aan, maar de Nederlandse rechtbank oordeelde dat de rapporten waarmee de organisatie zwaaide niet wetenschappelijk zijn en dat de veiling van frequenties kan doorgaan.

Zover zijn we in België dus nog niet. De federale spectrumveiling blijft uit bij gebrek aan een volwaardige federale regering. Begin dit jaar lanceerde het BIPT echter wel de mogelijkheid om te werken met tijdelijke licenties, die geldig zullen zijn tot de effectieve veiling.

Dat digitalisering in het kader van de economische relance essentieel is en zal zijn, is een open deur intrappen. Daarvoor is draagvlak nodig. Voor digitalisering en voor 5G. Daarom vraag ik de Vlaamse Regering en telecomoperatoren om correcte, wetenschappelijke informatie rond 5G te verspreiden. Het mag niet de bedoeling zijn dat een onwetenschappelijke mening van actiegroepen, gebaseerd op drijfzand, meer aanhangers krijgt dan de wetenschappelijke consensus.

Omdat we geen tijd mogen verliezen, is het belangrijk om in te zetten op een snelle uitrol van 5G in Vlaanderen. De Franstalige terughoudendheid, gevoed door actiegroepen, mag immers niet leiden tot een digitale verarming in Vlaanderen.

