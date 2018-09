Kwart van lijsttrekkers is vrouw, oudste kandidaat 97 jaar: de verkiezingslijsten in cijfers

Er zullen op 14 oktober 36.545 effectieve kandidaten meedingen naar een zetel in de gemeenteraden. Dat zijn er 122 minder dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2012, meldt het Agentschap Binnenlands Bestuur. De Vlaamse kiezers stemmen voor 7.398 raadsleden in 300 Vlaamse gemeenten, 66 raadsleden minder dan in 2012 (in 308 gemeenten).

Voor elke beschikbare zetel in de gemeenteraad zijn er gemiddeld 4,7 kandidaten. Zes jaar geleden waren dat er gemiddeld 4,9 voor één zetel. Antwerpen heeft, met 488 effectieve kandidaten voor 55 te verdelen zetels, het grootste aantal kandidaten per zetel (8,87).

Per gemeente zijn gemiddeld 5,4 lijsten ingediend - de meeste in Antwerpen en Gent (13), de minste in Zuienkerke (1).

Kwart van lijsttrekkers is vrouw

Van de kandidaten zijn 50,97 procent mannen en 49,03 procent vrouwen. Dat is op zich niet opmerkelijk: een geldige lijst telt evenveel mannen als vrouwen, met een maximaal verschil van één.

De lijsttrekker en de tweede kandidaat op de lijsten moeten van een verschillend geslacht zijn. Er zijn 394 vrouwelijke lijsttrekkers in Vlaanderen, ofwel 24,4 procent van het totale aantal lijsten en een stijging met 4,36 procentpunten ten opzichte van 2012.

97 jaar en zes maanden

De gemiddelde leeftijd van de kandidaten bedraagt 48 jaar en 4 maanden. De gemiddelde leeftijd van de lijsttrekkers ligt iets hoger: 50 jaar.

De jongste kandidaat zal 18 jaar worden op 13 oktober, één dag voor de verkiezingen dus. Het gaat om Lowie Anthonissen, die op de N-VA-lijst in Wuustwezel staat.

De oudste kandidaat is 97 jaar en 6 maanden: Jan De Vos uit Ruislede komt voor de tweede keer op voor de kleine lokale partij Durven.

Bij de mannelijke kandidaten is een kwart (25 procent) ouder dan 60 jaar en nog eens een kwart tussen 51 en 60, terwijl 13,8 procent 30 of jonger is. Bij de vrouwelijke kandidaten is de best vertegenwoordigde leeftijdsgroep die tussen 51 en 60 jaar (23,3 procent).

In totaal is bijna de helft (46,9 procent) van de kandidaten, mannen en vrouwen samen, ouder dan 50 jaar. 14,7 procent van de kandidaten is 30 of jonger.

1 op 100 niet Belg

Van de 36.545 effectieve kandidaten, heeft 0,95 procent niet de Belgische nationaliteit. Het gaat vooral om Nederlanders (0,58 procent), Italianen (0,07 procent) en Duitsers (0,05 procent).

Enkel de niet-Belgen afkomstig van een EU-lidstaat kunnen zich kandidaat stellen voor de lokale verkiezingen.