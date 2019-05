KV Mechelen start een kortgedingprocedure bij de burgerlijke rechtbank om zijn onschuld in de zaak 'Propere Handen' aan te tonen, zo maakte de club zaterdag bekend.

KVM is naast Bekerwinnaar eveneens de sportieve kampioen uit de tweede klasse, maar weet momenteel niet eens of het volgend seizoen in de Jupiler Pro League mag uitkomen en of het Europa in mag. De club wordt immers vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor mogelijke wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen.

'KVM is vastberaden om haar onschuld aan te tonen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Na de zitting van die commissie afgelopen week vreest de club zich echter onvoldoende te kunnen verdedigen. Daarom heeft KVM een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank opgestart', klinkt het in een mededeling waarin de clubadvocaten aan het woord gelaten worden.

'KV Mechelen heeft ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de instanties van de KBVB de tuchtvervolging voeren. KVM heeft haar argumenten al op 30 april voorgelegd op de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar heeft intussen moeten vaststellen dat de instanties van de KBVB deze argumenten integraal naast zich neer hebben gelegd en in de plaats daarvan KV Mechelen opgelegd hebben om zich binnen totaal onredelijke termijnen en zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig. De club zal erover waken dat alle procedures correct, transparant en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen gevoerd kunnen worden.'

En dus stapt de club naar de burgerlijke rechtbank. 'Enkel en alleen om te verzekeren dat de tuchtvervolging door de KBVB op een correcte en transparante wijze kan gebeuren, op basis van een volledig dossier en met eerbied voor de rechten van verdediging van alle partijen. Deze procedure zal haar beloop kennen in de komende dagen en KV Mechelen heeft alle vertrouwen dat de rechtstaat zal zegevieren. KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken en wil zich dan ook op een ordentelijke manier kunnen verdedigen.'

Malinwa begeeft zich met dit manoeuvre ook op glad ijs, want volgens het intern reglement van de Pro League kan de club gesanctioneerd worden met uitsluiting als ze naar de burgerlijke rechtbank stapt.