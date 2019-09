Vriendschap tussen mannen en vrouwen, zonder seks. Voor de meeste millennials is het de normaalste zaak ter wereld. Maar wie verloofd is, staat er erg sceptisch tegenover, zo blijkt uit recent onderzoek.

'Het stoort me dat een hechte vriendschap tussen een man en een vrouw altijd als verdacht wordt beschouwd. Wie niet gelooft in vriendschap met iemand van het andere geslacht doet zichzelf tekort.' Filosofe Alicja Gescinska zei het onlangs in De Standaard, waar ze werd geïnterviewd met schrijver Stefan Hertmans. Die laatste gaf haar toch niet helemaal gelijk. Zo'n vriendschap kan volgens hem snel 'omslaan naar een ander soort aantrekking. En als een van de twee verliefd is, ontstaat een machtsverhouding. Degene die niet verliefd is, heeft de macht. Dan wordt vriendschap zeer moeilijk.' Vraag het op café, en de meerderheid zal akkoord gaan met Hertmans. Het is een cliché zo oud als de straat, of toch minstens zo oud als de romcom When Harry Met Sally. Daarin zegt Harry dat 'mannen en vrouwen geen vrienden kunnen zijn omdat het seksgedeelte altijd in de weg staat'. Sally s...