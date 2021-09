Luc Sels, de rector van KU Leuven, roept op tot een 'meer respectvol en tolerant academisch debat', naar aanleiding van de start van het nieuw academiejaar maandag.

'De polarisering in de wereld neemt toe, niet in het minst op sociale media. Dat bedreigt de bereidheid van mensen om hun mening te kunnen uiten. Dat sijpelt ook wat binnen in de academische wereld', zegt Sels.

'Ik merk dat wetenschappers die standpunten innemen, bij momenten heel agressief aangepakt worden. Het gaat er soms heel fel aan toe.'

Wetenschappelijk pluralisme

Sels roept op om voorrang te geven aan een 'respectvol en tolerant debat', en wil duidelijk maken dat de KU Leuven wetenschappelijk pluralisme nastreeft.

Als wetenschappers fel worden aangepakt, garandeert de rector dat hij ze 'alle ondersteuning' zal geven die ze nodig hebben. 'Een veilige omgeving creëren waarin standpunten gegeven kunnen worden en de wetenschappers die hard worden aangepakt, verdedigen: dat is de weg vooruit.'

Stoet der togati

Maandagochtend vertrok ook de stoet der togati. Daarbij wandelden professoren en andere genodigden in traditionele toga's van de Universiteitshallen in de Naamsestraat naar de Sint-Pieterskerk, waar de openingseucharistieviering plaatsvond.

