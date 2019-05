Kroniek van de week: van minder geloof in de rechtsstaat tot meer files op de E40

Het ging de voorbije week onder meer over de moord op een studente, rijken die geen belastingen betalen, politieke partijen die hun ogen sluiten voor het gat in de begroting en de beslissing om in Brussel twee rijstroken van de E40 af te sluiten.

'Het lijkt erop dat Trump jaar na jaar meer geld verloor dan enige andere Amerikaanse belastingbetaler.' © REUTERS