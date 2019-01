'Kritische vragen over klimaatverandering zijn nuttig, maar we mogen niet in herhaling vallen'

In twee recente opiniestukken stelt Jean-Marie Dedecker zich vragen bij de bijdrage van de mens aan de klimaatverandering. Als politicus is hij niet iemand die zomaar iets aanneemt en achter de kudde aanloopt. We kunnen een kritische houding alleen maar verwelkomen.

De vragen die Jean Marie Dedecker zich stelt zijn terecht en bovendien ook zeer interessant. Waarom zou CO 2 belangrijk zijn als het slechts een klein deel van de atmosfeer uitmaakt? Waarom schrijven we de opwarming niet toe aan de activiteit van de zon? Waarom ons zorgen maken als het klimaat dat al eeuwig doet? Dit zijn vragen die ongetwijfeld ook bij vele andere zijn opgekomen.

Een goede tip voor het beantwoorden van deze vragen krijgen we van Professor Katharine Hayhoe, een klimaatwetenschapper verbonden aan de Texas Tech University.

Het is niet verwonderlijk dat we ons hiervoor tot een klimaatwetenschapper moeten richten, het is tenslotte dankzij de klimaatwetenschap dat we bijvoorbeeld weten dat de zon invloed heeft op het klimaat. In een debat, in de City Council van Austin, met een al even kritische city councillor verwijst Hayhoe ons naar 'SkepticalScience.com', dit is een website die zowat 200 vaak aangehaalde argumenten in de discussie over het klimaat bespreekt.

De meeste teksten zijn in het Engels, sommige zijn ook vertaald naar het Nederlands. Alles samen biedt de site een goed overzicht van de huidige stand van de wetenschap als het gaat over het klimaat.

Laten we als voorbeeld de eerder genoemde vragen er weer bij halen. Waarom zou dat beetje CO 2 belangrijk zijn voor de opwarming? Het is niet omdat het slechts een klein deel van de atmosfeer uitmaakt dat het geen effect heeft. Denk bijvoorbeeld aan alcohol: slechts een klein percentage van het bloed is nodig om een mens dronken te maken. Waarom is de zon niet verantwoordelijk voor de opwarming? Dat komt omdat de bijdrage van de zon afgenomen is terwijl de opwarming blijft toenemen. Waarom ons zorgen maken als het klimaat al eeuwig veranderd? Dat komt omdat klimaatwetenschappers hebben bestudeerd welke factoren het klimaat beïnvloeden, juist door die factoren te karakteriseren weten we dat de huidige, recente opwarming enkel door menselijke activiteit verklaard kan worden..

Het stellen van het soort kritische vragen die hier besproken zijn is in feite de essentie van klimaatwetenschap. Het is doordat wetenschappers talloze van deze vragen behandeld hebben dat we nu weten dat het klimaat opwarmt door de toename van broeikasgassen uitgestoten door de mens.

Een kritische houding in de wetenschap is een goede zaak, maar als we op vragen stuiten die al uitgebreid wetenschappelijk onderzocht zijn kunnen we de resultaten niet zomaar buiten beschouwing laten, anders vallen we in herhaling. Want dat leidt ons af van de belangrijke maatschappelijke discussie die we nu zouden moeten voeren: hoe pakken we dit probleem aan?

Kortom, veel vragen die vandaag opnieuw worden opgeworpen, zijn dus al onderzocht en beantwoord. Om het kort te houden bespreek ik ze hier niet allemaal. Neem gerust zelf een kijkje, zou ik zeggen. Dat kan ook op andere plaatsten waar wetenschappelijke resultaten in een meer toegankelijke taal zijn vertaald: het Youtube-kanaal 'Denial101x' van de universiteit van Queensland, het Youtube-kanaal van de eerder genoemde Professor Hayhoe, of dichter bij huis: de blog 'Klimaatverandering', geschreven door Nederlandse klimaatwetenschappers, om er maar enkele te noemen.

Hans Huybrighs is Research Fellow bij de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), schrijft in eigen naam.