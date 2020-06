Belangenvereniging 'Praktijktesten Nu' ziet geen vooruitgang in de resolutie die de Vlaamse meerderheidspartijen woensdag goedkeurden. 'Wat de meerderheidspartijen voorstellen, zijn dezelfde recepten als degene die we de voorbije jaren hebben gezien, en die geen zoden aan de dijk zetten.'

De Vlaamse meerderheidspartijen in het parlement willen dat discriminatie in elke sector in kaart wordt gebracht. Daartoe moet er een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem komen, stelden ze woensdag in een resolutie. De linkse oppositiepartijen reageerden teleurgesteld dat er geen praktijktesten op de arbeidsmarkt en de huurmarkt in de resolutie voorkomen.

Volgens Sihame El Kaouakibi (Open VLD) zal de methode die in de steden wordt gebruikt wel degelijk ook door Vlaanderen worden geïmplementeerd, al wordt het niet letterlijk praktijktesten genoemd.

'Praktijktesten Nu', dat bestaat uit organisaties als het Minderhedenforum en het Netwerk tegen Armoede, gaat niet akkoord met die visie. 'Groot was onze verbazing dat de Vlaamse meerderheid opnieuw een resolutie goedkeurde die zelfregulering naar voor schuift als oplossing tegen structurele discriminatie', stelt de vereniging. 'Nergens wordt het voorstel gedaan om praktijktesten in te voeren. Noch voor de huurmarkt, noch voor de arbeidsmarkt. Wat de meerderheidspartijen voorstellen, zijn dezelfde recepten als degene die we de voorbije jaren hebben gezien, en die geen zoden aan de dijk zetten." Handhaving van antidiscriminatie moet voor de overheid een kernopdracht zijn, vindt de vereniging. 'Die besteed je niet uit aan sectoren die dat op vrijwillige basis mogen doen.'

