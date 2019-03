Kritiek op Staatsveiligheid in zaak-Puigdemont

Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, voerde een onderzoek naar de zaak. De eerste resultaten daarvan werden dinsdag in het parlement achter gesloten deuren besproken. Het Comité I stelde een aantal pijnpunten vast. Zo zou de inlichtingendienst van mening zijn geweest dat het niet zijn taak is om de bezigheden van buitenlandse diensten op Belgisch grondgebied in de gaten te houden als het niet gaat om tegen België gerichte spionageactiviteiten.

De Staatsveiligheid zou dat ook zo hebben meegedeeld aan voogdijminister Koen Geens (CD&V), als voorbereiding op een parlementaire vraag. Nochtans is dat soort opvolging sinds begin 2016 wel een bevoegdheid van de Staatsveiligheid en haar militaire evenknie. Het Comité I raadt de Staatsveiligheid aan die wet nog eens door te nemen. Dinsdag werd besloten dat het Comité P zal worden betrokken in het onderzoek naar het optreden van de Belgische politie in de affaire. De Staatsveiligheid kon niet reageren op een vraag om commentaar.