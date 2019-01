Kris Peeters veroordeelt raplied waarin veroordeelde tienerpooier wordt verdedigd

'De praktijken van tienerpooiers zijn een onderbelicht, maar erg groot probleem. De slachtoffers zijn kwetsbare meisjes, vaak nog zeer jong, die in de prostitutie worden gedwongen. Daar kan dus op geen enkele manier de verdediging voor worden opgenomen', zegt Peeters zondag in een persbericht.

Peeters wijst erop dat Eddyani een bijzonder populaire rapper is en dus een groot bereik heeft bij jonge mensen. 'Hij zou dat bereik beter inzetten om de problematiek onder de aandacht te brengen, in plaats van tienerpooiers te verdedigen.'

'Hij zou daarom beter zelf eens gaan praten met de slachtoffers van deze prostitutie. Dan zou hij beseffen dat er absoluut geen begrip op te brengen is voor tienerpooiers.'

Het was N-VA-parlementslid Zuhal Demir - tot voor enkele weken als staatssecretaris zelf bevoegd voor Gelijke Kansen - die zondag de kritiek op Eddyani deed losbarsten. In een Facebook-bericht vraagt ze zich af waarom Ketnet, de kinder- en jeugdzender van de VRT, Eddyani de kans geeft awards uit te reiken. 'Een "voorbeeld-allochtoon", op handen gedragen. En dan mag het duister kantje gerust met de mantel der liefde toegedekt worden', schrijft Demir.

Behalve Peeters, volgen nog andere Antwerpse politici Demirs veroordeling van Eddyani. Minister Philipe De Backer (Open VLD) noemt het raplied 'gewoon fout, heel erg fout'. 'In #Antwerpen respecteren we vrouwen. Altijd en overal', schrijft hij op Twitter. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zegt dat 'je zo niet met meisjes en vrouwen omgaat'. 'Iedereen heeft altijd de keuze om het juiste te doen. En dat geldt evenzeer voor VRT en Ketnet', zegt Rutten.

Meyrem Almaci (Groen) noemt de 'massale ophef' dan weer 'walgelijk en immoreel'. 'Vergoelijken is onaanvaardbaar en simpelweg medeverantwoordelijk zijn. Er is maar een kant om te steunen: die van de slachtoffers. Moeilijker is het niet.'