Kris Peeters (CD&V): 'Het kon meer zijn in Antwerpen, maar het is ook niet minder'

Minister van Werk en CD&V-lijsttrekker in Antwerpen Kris Peeters haalt met 7 van de 9 stembureaus geteld 6,7 procent van de stemmen in de Koekenstad, maar is toch al bij al tevreden. 'We hebben hard gewerkt, hard gevochten. Als je het vergelijkt met peilingen in 2011 dan gaan we erop vooruit. Het kon altijd meer zijn, maar het is ook niet minder.' Burgemeester wordt hij echter niet. 'We moeten ervan uitgaan dat dat toch wat irrealistisch is.'

De christendemocraten stranden in de voorlopige resultaten net onder de 7 procent in Antwerpen. In 2012 - weliswaar in kartel met SP.A - was dat nog 28,6 procent, maar de CD&V-vicepremier is niet ontevreden.

'Wij nemen akte van het resultaat van deze verkiezingen, het kon altijd meer zijn, maar het is ook niet minder', zei hij in een reactie aan de VRT. Peeters gaat ervan uit dat CD&V een rol zal spelen in de Antwerpse coalitievorming, waar de N-VA van huidig burgemeester Bart De Wever vermoedelijk aan zet is.

'Wij zijn geëindigd bij waar we in de peilingen rond draaiden, rond de 7 procent. Daarmee kunnen we deel uitmaken van een coalitie. Wanneer wij geroepen worden, zullen we met dezelfde passie en hetzelfde engagement van in de campagne aan tafel zitten. Dat zullen we de volgende uren en dagen bekijken', aldus Peeters.