Jean-Marie Dedecker blikt terug op het Autosalon. 'Onze elektriciteitsprijs is nu al één van de hoogste van Europa, en straks komt de gulzige overheid wel haar gram halen als de accijnzen op fossiele brandstoffen zullen verminderen door het slinken van het aantal gebruikers.'

De tweejaarlijkse hoogmis van de automobiel wordt momenteel volop gecelebreerd op de Brusselse Heizel. Talk of the town op de beursvloer is de elektrische auto. Het groenlinkse communistische ideaalbeeld dat vliegen, vlees eten, terrasjes verwarmen en autorijden slecht is voor de deugelite wordt er met alle middelen door de strot van de bezoekers aan het salon geramd. Een beneveld groepje, GRACQ (Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens) voert er met hun Mythical Mass actie aan de voordeur om zelfs het reclame maken voor auto's te verbieden. De radicale extremistische klimaatbeweging Extinction Rebellion wil alle 1,5 miljard fossiel aangedreven voertuigen confisqueren, het vlees rantsoeneren en slechts om de vijf jaar mag een familie op vakantie met het vliegtuig. Ter vergelijking: hun oprichter, de Brit Roger Hallam liet zich vorig jaar ontvallen dat de Holocaust in vergelijking met de klimaatopwarming dikke shit is in de menselijke geschiedenis, dat het "just another fuckery in human history" is en dat de democratie een hinderlijk systeem is om de klimaatdoelen te bereiken. Het ecofascisme is geboren.

De salonbezoeker aarzelt. Hij gelooft dat de actieradius van een doorsnee stekkerautootje een heen- en retourtje tussen Brussel en de kust niet overleeft zonder een halve dag aan de laadpaal te hangen. Het kost hem geen slok op een borrel meer om er eentje aan te schaffen, maar een gans glas. Zolang de oplaadcapaciteit van de batterij niet verhoogt, zal het het een boodschappenkarretje blijven voor de stadsmussen of een hebbedingetje als tweede wagen voor de welgestelde plebejers. Als je er mee op skivakantie wilt is de sneeuw al gesmolten vooraleer je er bent. Daardoor rijden er hier maar een 10.000 rond.

Een hybridewagen heeft dan weer meer weg van bedrog, omdat hij vooral interessant is om fiscale maatregelen te omzeilen. Het is een loodzware bak met twee motoren, rijdt amper enkele kilometers op elektriciteit en de rest op benzine.

Onze elektriciteitsprijs is nu al één van de hoogste van Europa, en straks komt de gulzige overheid wel haar gram halen als de accijnzen op fossiele brandstoffen zullen verminderen door het slinken van het aantal gebruikers. Bij de doorsnee automobilist is het wantrouwen groot tegenover een overheid die de ene keer met fiscale maatregelen het gebruik van een bepaalde soort wagen propageert, en ze dan met evenveel onbeschaamdheid schrapt en zelfs bestraft. Een aantal jaren terug kreeg hij een premie van 1.500 euro om zich een dieselslurpertje aan te schaffen, en nu mag hij met zijn hoestbui op 4 wielen de stad niet meer in om naar zijn eigen garage te rijden. Stadstol voor het binnen tuffen van een Lage Emissie Zone wordt prompt een nieuw zuiver verdienmodel voor onze tollenaars. Camera's zijn de nieuwe onbeschaamde tolhuisjes. De modale middenmoter die zijn werkpaard nodig heeft om brood op de plank te krijgen betaalt het gelag, en kijkt met grote ogen naar de grote containerschepen die in Antwerpen aanmeren en even veel smurrie in de lucht stoten als miljoenen VW Polo's samen.

De subsidieregeling van de overheid is eerder nattevingerpolitiek dan doordacht sturingsbeleid.

De subsidieregeling van de overheid is eerder nattevingerpolitiek dan doordacht sturingsbeleid. Het klimaatbeleid hangt aan elkaar van ideologische beslissingen dan van wetenschappelijke, aangejaagd door nieuws en nepnieuws, van gelijk en ongelijk, en van kenners en ontkenners. Een nieuwsbericht lost een windje en er breekt een storm los. Het VRT-nieuws meldde op 11 januari dat wagens op aardgas (CNG) heus niet zo klimaatvriendelijk zijn, en nauwelijks een uurtje later schoot er een minister in een kramp. Het zit zo. Er zijn een honderdtal tankstations in ons land voor amper 11.000 wagens op aardgas. Je hoeft geen inschrijvingstaks of verkeersbelasting op te betalen op zo'n plofmobieltje. Maar bij de ontginning van aardgas komt er methaan vrij, een broeikasgas dat 25 keer krachtiger is dan CO 2 . Prompt verklaart een regent, vergast door de microbe van de instantpolitiek, dat de gesubsidieerde gaskraan misschien dichtgedraaid zal worden.

Het stekkerautootje is tot heilige graal verklaard door de klimaatkerk, en voor andersluidende stemmen, is er dan geen plaats. Neem bijvoorbeeld Jörg Wellnitz. Hij is professor aan de Technische universiteiten van Melbourne en van Ingolstadt, de thuishaven van automerk Audi. Wellnitz noemt in een interview met Ingelstadt Today de elektrische auto 'een zinloze droom'. Hij gelooft niet in de elektrische auto als consumentenproduct en wijst daarvoor in de eerste plaats naar de beschikbaarheid van de nodige grondstoffen.

Om jaarlijks alle VW's om te schakelen naar e-auto's zou er volgens hem alleen al meer kobalt nodig zijn dan de huidige volledige wereldproductie van 128.000 ton. En dan heeft hij het nog niet gehad over het bloedgeld en de slavenarbeid om in Afrika deze grondstof op te delven, en praat hij niet over het onmisbare lithium dat quasi enkel in Chili opgedolven wordt. Grondstoffen voor de productie van duurzame energie worden allesbehalve op een duurzame wijze, en met zware milieu- en menselijke kost, gewonnen.

Gewone benzine voor een wagen is volgens hem 120 keer efficiënter dan elektriciteit. Een accu levert slechts 100 Wattuur energie per kilo gewicht, een benzineauto 12.000 Wattuur en een waterstofauto niet minder dan 33.000 Wattuur.

Ten slotte wijst Wellnitz nog op de levensduur van de batterij. Na 8 jaar is een accu volledig uitgeput en is ze aan vervanging toe. Hij ziet in 'de hype van de elektrische auto' vooral veel symboolpolitiek. Waterstof is volgens deze Duitse ketter de oplossing en de brandstof van de toekomst.

Maar in ons tochtgat aan de Noordzee staan er amper twee pompen, en waterstof is een bijproduct van... elektriciteitsopwekking.

Een stekkerautootje is ten slotte ook maar duurzaam als de elektriciteit waarmee het gevoed wordt ook duurzaam opgewekt wordt.

Zelfs Test-Aankoop kwam tot de vaststelling dat de dieselmotoren van de nieuwe generatie, de Euro 6d-Temp-motoren, even milieuvriendelijk zijn als de elektrische auto's. De nieuwe Mercedes C-klasse, de BMW X1 en de Renault Scenic halen volgens de testbanken van Green NCAP, een onafhankelijk Europees consortium dat de milieu-impact van auto's meet, een uitstoot van 168 mg NOx (stikstofdioxiden) per km.

De productie van batterijen, de uitstoot door de slijtage van de remmen en het afslijten van het wegdek door de zwaardere elektrische voertuigen produceren immers evenveel fijnstof. De volgende generatie 6d wordt nog milieuvriendelijker. Zo'n dieselkarretje stoot niet alleen minder CO 2 uit dan een benzineslurper maar zelfs 10 keer minder fijnstof (1.500 deeltjes per cm³ i.p.v. 15.000).

Een stekkerautootje is ten slotte ook maar duurzaam als de elektriciteit waarmee het gevoed wordt ook duurzaam opgewekt wordt. In ons land is dat nauwelijks in tien procent van de productie het geval, greenwashing inbegrepen. De dag van de duurzame energie valt binnen een veertiental dagen, begin februari. Het licht zou dan al uitvallen en we zouden vanaf dan ons stekkerautootje moeten duwen als we enkel maar groene energie zouden gebruiken.

'Het is niet wat wij niet weten dat ons in de problemen brengt. Het is wat wij weten maar wat gewoon niet waar is.' Een wijs man, die Mark Twain.

