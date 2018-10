Korpschef Kruibeke ziet problematiek rond transmigranten nog altijd toenemen

'Ze zijn met meer en radelozer', klinkt het in de krant. De komst van het administratief centrum in Steenokkerzeel noemt de korpschef 'windowdressing'.

Eind augustus trok korpschef Wim Pieteraerens al eens aan de alarmbel. Hij zei toen dat zijn korps de transmigranten niet meer actief zou opsporen en oppakken, omdat het toch geen zin had. Na verhoor en het nemen van vingerafdrukken werden ze meestal weer vrijgelaten.

Sindsdien is de situatie amper verbeterd, klinkt het maandag. 'Ik zou zelfs durven te zeggen dat de situatie verslechterd is', aldus Pieteraerens. 'Nu de parking van Wetteren 's nachts gesloten is, wijken migranten nog meer uit naar Kruibeke. De parking is er slecht beveiligd en migranten hebben er veel mogelijkheden om te ontsnappen. Dagelijks zien we groepen van dertig, soms zelfs zestig, op straat lopen. Ze zijn nog radelozer en wanhopiger geworden.'

De opening van het nationaal administratief centrum in Steenokkerzeel half september biedt volgens de korpschef geen oplossing. 'Soms is daar maar plaats voor tien migranten, terwijl er dertig zijn opgepakt. De meesten worden ook weer vrijgelaten, waardoor ze hier na twee dagen opnieuw staan (...) De transmigranten willen hier niet blijven en wij willen hen ook niet. Het is misschien kort door de bocht, maar waarom laten we hen niet naar Engeland gaan?', klinkt het nog.