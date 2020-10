Koning Filip heeft afgelopen vrijdag prinses Delphine voor de eerste keer ontmoet in het Kasteel van Laken. 'Het was een warme ontmoeting', zo zeggen ze in een gezamenlijke mededeling die het Paleis donderdag verspreidde.

'Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen', klinkt het. 'We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen.'

Delphine, de buitenechtelijke dochter van koning Albert II met Sybille de Selys Longchamps, kan zich sinds 1 oktober officieel Delphine van Saxen-Coburg en prinses van België noemen, na een arrest van het hof van beroep in Brussel. Daarmee kwam een einde aan een jarenlange juridische strijd.

Die strijd begon toen Delphine Boël in 2013 naar de familierechtbank stapte om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Het vorige staatshoofd hield jarenlang vol dat Delphine niet zijn dochter is, maar maakte in januari uiteindelijk zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij wel degelijk de biologische vader is en dat hij dat niet langer juridisch zou betwisten.

