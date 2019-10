Sophie Wilmès (44) is nu ook officieel de eerste vrouwelijke eerste minister van België. Koning Filip heeft de MR-politica zondagnamiddag benoemd tot premier van de federale regering in lopende zaken.

Wilmès trok daarna naar de Wetstraat 16, waar ze de badge van de inkomdeur kreeg overhandigd van Charles Michel (MR). 'Mijn mogelijkheden zijn beperkt, maar we moeten de continuïteit verzekeren', zei ze aan Belga.

Geen eedaflegging

De voormalige minister van Begroting ging om 16 uur op audiëntie bij koning Filip. Daar legde ze geen eed af, omdat de regering in lopende zaken verkeert. Ze werd tijdens het privégesprek enkel 'benoemd' tot eerste minister.

Wie wel de eed aflegde was David Clarinval. Hij komt de regering binnen als nieuwe minister van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.

'Premier zijn in België is nooit makkelijk, voor niemand', zei Charles Michel bij zijn afscheid van de 16. 'Maar zij kent de federale dossiers heel goed.'

Michel sprak verschillende keren zijn teleurstelling uit over het feit dat de regering vroegtijdig aan haar einde kwam door de beslissing van N-VA. 'Een jaar geleden heb ik gezegd dat er een zware verantwoordelijkheid rust op degenen die de regering hebben laten vallen. Dat heeft een zwaar negatief effect gehad', zei hij.

Sophie Wilmès is zich bewust van de beperkingen van haar functie. 'Het is zeker niet de bedoeling om dit lang te laten duren', zei ze zondag. 'Ik pleit ervoor om snel een volwaardige regering op de been te brengen.'