Koning Filip aanvaardt ontslag Koen Geens en vat maandag consultaties aan

Minister Koen Geens (CD&V) is niet langer koninklijk opdrachthouder. Hij heeft vrijdagavond zijn eindverslag uitgebracht bij koning Filip. Die heeft Geens' vraag om van zijn opdracht te worden ontheven, aanvaard. Wat de volgende stap wordt in de zoektocht naar een federale regering is nog onduidelijk. Maandag zal de koning opnieuw consultaties aanvatten.

Koning Filip en Koen Geens