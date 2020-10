'Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening', klinkt het.

Koning Albert II en koningin Paola hebben afgelopen zondag een ontmoeting gehad met prinses Delphine in het Kasteel Belvédère. Dat meldt het Koninklijk Paleis dinsdag.

'Op zondag 25 oktober werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat', klinkt het in het persbericht, dat ondertekend wordt met 'Delphine, Paola en Albert'.

'Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen.'

'Na het tumult, het lijden en de verwondingen, is het tijd voor vergeving, genezing en verzoening. Samen hebben we besloten om deze nieuwe weg in te slaan. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden. Dit zijn de eerste stappen op een pad dat we in alle rust zullen bewandelen', klinkt het verder.

Op 9 oktober had koning Filip ook al een ontmoeting met zijn halfzus Delphine. In januari werd bewezen dat ze de biologische dochter is van koning Albert II, begin deze maand heeft het Brusselse hof van beroep ook beslist dat ze de familienaam mag dragen en de titels "prinses van België" en "Hare Koninklijke Hoogheid" krijgt.

Prinses Delphine en koning Filip © Koninklijk Paleis

