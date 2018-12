Koning aanvaardt ontslag Michel: regering gaat in lopende zaken

Hij vraagt de politieke verantwoordelijken een gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak.

Consultaties

Dat is bekendgemaakt nadat ontslagnemend premier Charles Michel (MR) was vertrokken uit het paleis. Koning Filip heeft daarmee al zijn geplande consultaties afgerond.

Vrijdag mochten PVDA-voorzitter Peter Mertens, Kamervoorzitter Siegfried Bracke en tot slot ook premier Charles Michel op de koffie bij de koning. De afgelopen twee dagen zag hij ook al de voorzitters van de meeste andere fracties in het parlement, op Vlaams Belang, Vuye en Wouters en de Parti Populaire na. Intussen hield koning Filip het ontslag van de regering-Michel in beraad.

Bij de meeste partijen bestaat maar weinig animo voor vervroegde verkiezingen, en dus is de kans groot dat de Kamer zichzelf niet ontbindt en we tot 26 mei voortgaan in lopende zaken.