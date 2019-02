Koen Geens (CD&V) wil Europese aanpak bij al dan niet terughalen IS-strijders

Het was VS-president Donald Trump die zaterdagnacht in een reeks tweets eiste dat Europa zo'n 800 strijders terughaalt en in eigen land berecht. De vraag van Trump is nieuw, maar komt voor Geens niet als een verrassing. 'Vroeg of laat dreigde deze vraag te komen', zei hij zondag in De Zevende Dag op één. Als de Amerikaanse troepen uit Syrië teruggetrokken worden, kunnen Koerden zich in een positie bevinden die het hen onmogelijk maakt de Syriëstrijders nog langer vast te houden. Bijvoorbeeld, zei Geens, omdat ze aangevallen kunnen worden door de Turkse regering.

'De Belgische regering is voorbereid op dit probleem', legde Geens uit. 'We staan intern in contact, maar ook extern met de Nederlandse, de Franse en met name de Britse regering om dit zo gezamenlijk mogelijk aan te pakken.' Ook nu de vraag van Trump er effectief is, al is het niet via 'de geëigende diplomatieke kanalen', blijft Geens pleiten voor een 'Europeanisering' van de oplossing. Daarbij zouden de West-Europese landen met landgenoten die als IS-strijders in het noorden van Syrië gevangen zitten, naar een collectieve aanpak zoeken. 'Onze eerste minister (Charles Michel, red.) zou initiatieven in die richting kunnen nemen. Dat zou een goede zaak zijn want dat zou het draagvlak bij de bevolking vergroten.'

Op de vraag of hij er zelf voorstander van is de Belgische Syriëstrijders terug naar België te halen, herhaalde Geens dat er binnen de Belgische regering en met de partnerlanden naar een oplossing moet worden gezocht. 'Er zijn geen heel goede oplossingen voor dit probleem', zei hij. Hoe dan ook moet gekeken worden naar de piste die het kleinste veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Volgens Geens is er momenteel sprake van vier Belgische mannelijke strijders die in de Koerdische kampen zouden zitten. Maar dat cijfer kan nog wijzigen, onder meer omdat er nog steeds strijders gevangen genomen worden. Als het om Belgen gaat, zitten in de kampen in Noord-Syrië vooral vrouwen en nog meer kinderen, aldus nog Geens. IS-kinderen jongeren dan tien jaar die kunnen aantonen dat ze Belgische verwanten hebben, mogen naar ons land terugkeren.