Journalisten van Le Soir, Knack en De Tijd werden bekroond met een Belfius Persprijs voor hun werk aan de Implant Files, een gezamenlijk onderzoek dat blootlegt hoe amper geteste implantaten op de markt werden gebracht. Ook de VRT, De Standaard en De Morgen vielen in de prijzen.

Knack en De Tijd werden samen met Le Soir bekroond in de Franstalige categorie 'Presse Ecrite' omdat de Implant Files een gezamenlijk onderzoek was, wat de voorbije jaren wel vaker voorkomt. Het gaat om Kristof Clerix van Knack, Lars Bové en Saar Sinnaeve van De Tijd en Xavier Counasse, Anne-Sophie Leurquin en Marie Thieffry van de Franstalige krant Le Soir.

De Implant Files is een onderzoek naar het wereldwijde leed veroorzaakt door implantaten die slecht of zelfs helemaal niet getest zijn. Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) bundelde hiervoor de krachten met meer dan 250 journalisten van 58 media uit 36 landen. In België namen Knack, De Tijd en Le Soir aan het journalistieke speurwerk deel.

De Persprijzen van Belfius, die voor het eerst werden uitgereikt in 1963, belonen de beste artikels en reportages van het voorbije jaar. Voor de 56ste editie waren er meer dan 300 kandidaturen. Om die te beoordelen, deed Belfius een beroep op veertien gespecialiseerde jury's, met daarin professionals uit de media, academici, laureaten van vorig jaar en vertegenwoordigers van de bank. Die jury's nomineerden in totaal 42 werkstukken. De eindjury, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van die verschillende vakjury's, bekroonde per categorie uit die genomineerden één laureaat.

In de Nederlandstalige categorie Schrijvende Pers ging journalist Matthias Verbergt van De Standaard aan de haal met de prijs voor zijn reeks 'Van dealer tot agent: politierekrutering loopt mank'. De journalist legt volgens de jury een fundamenteel probleem bloot en kaart dit aan op een diepgaande, overtuigende manier. 'Er wordt subtiel met de vinger gewezen naar de politiek en het falende beleid, maar bovenal worden de hallucinante gebruiken bij de rekrutering van politieagenten gestaafd met vele bronnen en voorbeelden', luidt het rapport van de jury.

In de categorie Digitale Pers won CurieuzeNeuzen Vlaanderen van destandaard.be de Belfius Persprijs. CurieuzeNeuzen Vlaanderen was het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Dit 'citizen science' project is volgens de jury een knap staaltje van innovatie en cocreatie en behoort tot een van de strafste journalistieke werken van de afgelopen jaren.

'Raakt Antwerpen ooit afgekickt?' van Radio 2 Antwerpen won de prijs in de categorie Lokale Pers. De reeks slaagt er volgens de jury in om alle aspecten van drugs aan bod te laten komen door zeer breed te gaan en alle betrokken partijen aan het woord te laten. 'Verscheen regionaal maar werd al snel nationaal opgepikt, met impact op het terrein. Een schoolvoorbeeld van de kracht van regionale pers', aldus de jury.

'The Shame of the Sun' van Sébastien Van Malleghem van De Standaard won de prijs in de categorie Fotopers. Zijn fotoreeks is volgens de jury een aanzet tot een langetermijnproject over de crisis die zich momenteel in de Verenigde Staten voltrekt. 'Wat deze fotoreeks zo sterk maakt, is dat ze meer is dan een gewone beschrijving van die bijzondere situaties', aldus de jury.

In de categorie Radiopers ging de prijs naar 'De meisjes van de nacht' van Guy De Troyer en Christine Van Tichel van VRT NWS en Radio 1. In deze tweedelige serie maak je als luisteraar kennis met de schaduwkanten van de rosse buurt in Brussel. De jury apprecieert het echte journalistieke veldwerk.

'Schild en Vrienden' van 'Pano' (Eén) won de prijs in de categorie Televisiepers. 'Aan de maatschappelijke impact van deze reportage kon je vorig jaar gewoon niet ontsnappen. Tim Verheyden is er erin geslaagd om heel dicht bij deze - anders zo gesloten - groep te komen. Alleen al deze uitzonderlijke inkijk in het doen en laten van deze Vlaams nationalistische jongerenbeweging verdient waardering', aldus de jury.

In de categorie Financiële en Economische Pers ging 'Dossier dokterslonen' van Sara Vandekerckhove, Eva Christiaens en Cathy Galle van De Morgen aan de haal met de Belfius Persprijs. 'Zeer complexe onderzoeksmaterie die nog nooit zo diepgaand werd uitgespit. Zet het dossier van de verscheiden en achterhaalde artsennomenclatuur en grote ongelijkheden onder deze beroepsgroep weer op scherp, evenals de weinig transparante ziekenhuisfinanciën en de rol van de artsen hierin.'