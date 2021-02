Op 18 februari 1971 verscheen het eerste nummer van Knack. Om de vijftigste verjaardag van het weekblad te vieren, presenteert Knack woensdag een dubbeldik jubileumnummer.

Naast herinneringen aan de legendarische hoofdredacteur Frans 'Sus' Verleyen kijkt het feestnummer ook vooruit naar de journalistiek van de toekomst.

Knack is al een halve eeuw lang een gezaghebbende stem in Vlaanderen, klinkt het. Het nieuwsmagazine zelf bereikt vandaag 864.000 lezers en surfers (volgens de meest recente CIM-studie, bereik Total Brand), Weekend Knack haalt er 442.000, Focus Knack 278.000.

Om de vijftigste verjaardag van het weekblad in de verf te zetten, kruipen onder meer Knack-journalist Dirk Draulans, premier Alexander De Croo (Open VLD) en Rik Van Cauwelaert in hun pen. Ook Eva De Roo, Annemie Struyf en Guy Verhofstadt leveren een bijdrage.

Daarnaast nemen Roularta-CEO Xavier Bouckaert en zijn DPG-collega Christian Van Thillo de toekomst van de Vlaamse media onder de loep en behandelt het nummer actuele thema's zoals fake news, de bubbel van de westerse journalistiek en de vraag of journalisten te links zijn.

