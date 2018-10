Knack-medewerker opgepakt in Samos

Jan De Deken maakt er voor Knack een reportage over de humanitaire situatie in de Griekse hotspots, de registratie- en opvangkampen die bootvluchtelingen opvangen. In de hotspot op Samos bevinden zich volgens de laatste berichten ongeveer 4000 vluchtelingen, terwijl er maar capaciteit is voor 650 mensen. De Deken werd aangehouden omdat hij geen toestemming had het kamp te bezoeken.

'Jan heeft de nacht op het politiekantoor in Samos doorgebracht', zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck die vanochtend contact had met De Deken. 'Hij stelt het goed en krijgt bijstand van een advocaat.'

In totaal zitten er in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Lesbos, Chios, Leros, Kos en Samos meer dan 20.000 mensen. De asielprocedures verlopen er zeer moeizaam omdat er onvoldoende personeel is. Hulporganisaties maken melding van rellen, vechtpartijen en mishandelingen van vrouwen en kinderen. 'Het falen van Europese regeringen om veilige en legale routes te voorzien voor mensen op de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld, stelt vrouwen en meisjes in toenemende mate bloot aan schokkend misbruik', stelde secretaris-generaal Kumi Naidoo van Amnesty International begin deze maand bij de voorstelling van een rapport over de mensonterende toestanden in de overbevolkte Griekse kampen.