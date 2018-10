Knack-debat in Gent: De liefde tussen Coddens en De Clercq is nog lang niet over

De Gentse meerderheid zit vlak voor de verkiezingen in zwaar weer. Een reportage van de openbare omroep legde schrijnend wanbeheer bloot bij de sociale huisvestingsmaatschapij WoninGent. In de Gentse Sint-Bernadettewijk werden ongeschikt verklaarde huizen toch nog verhuurd als sociale woning, ook al rotte het huis weg van de schimmel. Bovendien maakte het roodgroene kartel aanvankelijk een slechte beurt in haar communicatie na de reportage, door schijnbaar de verantwoordelijkheid voor zich uit te schuiven. En dat terwijl socialisten naast groenen en liberalen in de Raad van Bestuur zetelden.

