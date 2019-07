Een vereniging van meer dan 150 kmo's langs de A12 in Wilrijk en Aartselaar trekt aan de alarmbel na een wijziging van de verkeerslichtenregeling.

Door de ingreep is de verkeersdoorstroom volledig stilgevallen en het sluipverkeer in de omliggende gemeenten fors toegenomen, stelt de vereniging. 'Moet er een bedrijf de boeken neerleggen voor er reactie komt?'

In maart voerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe verkeerslichtenregeling in om de veiligheid op enkele zwarte kruispunten langs de A12 te verbeteren. Hierdoor liepen de wachttijden echter gevoelig op. Enkele aanpassingen van het AWV in de voorbije maanden brachten weinig of geen verbetering. 'Sinds een maand is er totaal geen doorstroming meer', zegt Luc Groven, bestuurslid van de vereniging Handel en Industrie Wilrijk - Aartselaar (HIW). 'De economische schade bij bedrijven loopt op', zegt HIW.

Klanten en leveranciers hebben moeite de bedrijven te bereiken en wijken uit naar andere locaties. Een transportbedrijf berekende de maandelijkse extra kost op 83.000 euro, een ander bedrijf kwam uit op 1.680 euro. De vereniging pleit ervoor om de regeling terug te draaien. Om druk te zetten op het AWV, bekijken een aantal kmo's om een rechtszaak te starten.

Volgens Groven is de interesse voor een infosessie met advocaat op vrijdag erg groot. 'Mijn telefoon staat al de hele voormiddag roodgloeiend.'

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zegt begrip te hebben voor het ongeduld van de handelaren. De ondernemersvereniging wijst er wel op dat er druk overleg aan de gang is met het AWV en de burgemeesters van de naburige gemeenten. 'We moeten op zoek naar een oplossing voor het hele traject langs de A12, die het evenwicht vindt tussen verkeersveiligheid, doorstroming en een oplossing voor het sluipverkeer', zegt Pieter Leuridan van Voka. 'Wij pleiten voor een oplossing op korte termijn en verwachten ook binnenkort te kunnen landen.'

Voka pleit er bij de Vlaamse overheid nogmaals voor om de geplande omvorming van de A12, waarbij de kruispunten ondertunneld worden en het aantal toegangen tot de N177 beperkt, niet op de lange baan te schuiven. 'De werken zouden moeten starten in 2021. We dringen aan dat deze belofte wordt gehouden', zegt Leuridan.