Klimaatwet: Kamer verwerpt aanpassing grondwetsartikel 7bis

De plenaire Kamer heeft zoals verwacht tegen een aanpassing van artikel 7bis van de grondwet gestemd. Dat moest voor een aantal partijen het fundament worden voor een bijzondere klimaatwet.

Dinsdag had de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet wel ingestemd met een aanpassing aan artikel 7bis, maar daar volstond een gewone meerderheid. In de plenaire Kamer was daarvoor een tweederdemeerderheid nodig, en die is er niet - regeringspartijen CD&V en Open VLD en hun voormalige coalitiepartner N-VA stemden tegen. Uiteindelijk stemden in de nacht van donderdag op vrijdag 76 parlementsleden voor en 66 tegen.

Eén zin

Waarover ging het? Artikel 7bis zegt nu letterlijk dat 'de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen nastreven van een duurzame ontwikkeling, rekening houdend met de solidariteit tussen de generaties'.

Alle Franstalige partijen, Groen en SP.A willen daar een zin aan toegevoegd zien, om een en ander dwingender te maken: 'Zij (het federale niveau, de gemeenschappen en de gewesten, nvdr.) werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.'

De tegenstanders argumenteren dat die aanpassingen niet nodig is. Ze spreken van een symbooldiscussie en pleiten voor concrete maatregelen. Zo stelde CD&V al een soort klimaatwet light voor, een verplicht samenwerkingsakkoord tussen de verschillende beleidsniveaus. Maar volgens de klimaatactivisten hebben zogenaamde samenwerkingsakkoorden dat in het verleden al zijn nutteloosheid bewezen.

En nu?

Groen-Kamerfractie Kristof Calvo reageerde al dat 'dit geen eindpunt' is. De 'roep om klimaatwet zal niet verdwijnen, integendeel', schreef hij op Twitter.

De klimaatactivisten kijken nu naar dinsdag, zei auteur David Van Reybrouck donderdag aan Knack. 'Dan weten we of het open staan van artikel 7bis verlengd wordt. Het valt dus minstens te hopen dat het artikel niet terug op slot gaat en er - wie weet - later nog een aanpassing kan komen.'