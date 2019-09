Een docent van de Karel de Grote Hogeschool riep zijn studenten op om verregaande klimaatacties te ondernemen die de examens zouden vervangen. 'Ongehoord', zegt opleidingshoofd Veerle Van Gestel over dit soort klimaatactivisme. Ze geeft de studenten een pluim voor kritisch denken.

Tijdens de wereldwijde klimaatstakingen van afgelopen vrijdag vond in de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen een tumultueuze openingsles plaats van het vak 'Wereldbrede uitdagingen' van het derde bachelorjaar Sociaal Werk. Tot grote verbazing van de 250 studenten in de aula stelde de docent van het vak hen plots een klimaatcontract voor met vier verregaande doelstellingen dat het examen zowaar zou vervangen.

...