Cédric Frère zal op de algemene vergadering van de Nationale Bank volgende maand niet herbenoemd worden als regent, zo vernam Knack. Toen hij een jaar geleden werd benoemd tot regent leidde dat nog tot veel heisa.

Cédric Frère is binnenkort geen regent meer bij de Nationale Bank. Dat nieuws is aan Knack bevestigd door een woordvoerder van de minister van Financiën Alexander De Croo. Cédric is de zoon van Gerald en kleinzoon van wijlen Albert Frère, ooit de rijkste man van België en topman van GBL. Toen Cédric Frère vorig jaar in mei zijn vader opvolgde bij de Nationale Bank ontlokte dat een zelden geziene golf van verontwaardiging in de financieel-economische wereld. Cédric was toen de derde Frère in rij die regent werd.

