Klacht tegen BASF: 'Ze hielpen Syrië aan grondstof voor gifgas'

Drie mensenrechten-ngo's dienen klacht in tegen het Belgische BASF Antwerpen NV en twee Duitse bedrijven. Ze zouden in 2014 via Zwitserland een grondstof voor gifgas naar Syrië hebben uitgevoerd. Dat meldt De Morgen maandag. Ook Het Laatste Nieuws bericht over de klacht.